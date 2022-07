Repubblica – Inter, concesso troppo al Lione. E in tanti possono dare di più

In attesa dell'esordio in campionato, Simone Inzaghi dovrà apportare alcuni correttivi alla sua Inter che ha concesso un po' troppo

In attesa dell'esordio in campionato, Simone Inzaghi dovrà apportare alcuni correttivi alla sua Inter che, come scrive Repubblica, ha concesso un po' troppo nell'amichevole di ieri contro il Lione:

"Il carattere c’è già, molti, non solo Brozovic, ma Lautaro, Çalhanoglu, Mkhitaryan, lo stesso Barella per citarne alcuni, possono dare decisamente di più. La squadra ha creato tanto, ma molto ha concesso (il Lione ha colpito un palo e una traversa). Il tempo non manca per trovare correttivi ed equilibri, in attesa di vedere, ma vale per tutti, quali saranno gli sviluppi del mercato".