Sampdoria-Inter, campo in condizioni pessime al Ferraris: le ultime

Non sarà già di per sé una partita facile per l’Inter, quella di oggi contro la Sampdoria a Marassi. Ancor di più se si considerano, come riporta la Gazzetta dello Sport, le pessime condizioni del terreno di gioco del Ferraris. Scrive la rosea:

“Condizioni precarie per il manto erboso del Ferraris, ricoperto dalla fitta grandinata caduta su Genova in mattinata, e che è stato poi ripulito con appositi soffiatori. Una condizione di criticità che dipende anche dai 29 giorni di pioggia registrati dalla centralina del Ferraris a patire da inizio dicembre scorso“.

