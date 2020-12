Cagliari-Inter, Conte in conferenza stampa alla vigilia della gara contro i rossoblù

Domani è già giornata di vigilia alla Pinetina. La vigilia della sfida con il Cagliari. La squadra nerazzurra, dopo la cocente eliminazione dall’Europa, deve subito ritrovare il suo cammino in campionato. Per una dimostrazione di forza e perché l’obiettivo scudetto non può prescindere dai punti da raccogliere in tutti i campi possibili. Contro gli uomini di Conte la squadra di Godin che ha lasciato Milano dopo una sola stagione in nerazzurro. L’allenatore interista affronterà i temi della partita nella conferenza stampa che terrà da Appiano Gentile in collegamento su zoom con i giornalisti. Appuntamento domani alle 14 per le parole di mister Conte: andranno in onda sui canali social della società e FCINTER1908.IT ve le riporterà con la diretta testuale, come sempre.

(Fonte: inter.it)