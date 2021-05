Inter, oggi conferenza stampa un po’ speciale: al posto di Conte…

Il tecnico nerazzurro lascerà spazio ai suoi collaboratori nel consueto appuntamento alla vigilia di Inter-Sampdoria

Vigilia di campionato per l'Inter di Antonio Conte. Il consueto appuntamento in conferenza stampa sarà però un po' diverso dal solito. Spiega TuttoSport: "Alle 14 conferenza stampa un po’ speciale. Parleranno infatti gli uomini dello staff dell’Inter a partire dal vice Cristian Stellini, il fratello Gianluca Conte , Paolo Vanoli , Antonio Pintus , Costantino Coratti , Adriano Bonaiuti , Paolo Castelli (collaboratore di Bonaiuti) e Stefano Bruno". Il tecnico lascerà quindi spazio al suo staff per una volta.