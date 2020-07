Inter, confronto di circa un’ora tra Marotta, Conte e calciatori. Non una strigliata ma…

Una serata assolutamente da dimenticare in casa Inter, con i nerazzurri di Antonio Conte che cadono clamorosamente al Meazza in rimonta contro il Bologna. Al termine della gara, riporta SportMediaset, “il tecnico nerazzurro ha ritenuto fosse importante un lungo confronto con i giocatori per ragionare su cosa non ha funzionato. L’allenatore, insieme all’amministratore delegato del club Beppe Marotta, si è intrattenuto per circa un’ora dopo il triplice fischio a parlare con i suoi ragazzi. Non una strigliata, ma un semplice faccia a faccia tra calciatori, tecnico e società“.