Gds – Inter, oggi 2 nuovi consiglieri d’amministrazione: i nomi e chi esce

In casa Inter per oggi è convocata l’assemblea dei soci straordinaria che formalizzerà l’ingresso di due nuovi consiglieri di amministrazione indipendenti: Carlo Marchetti e Amedeo Carassai (esce Tom Pitts che era in quota LionRock).