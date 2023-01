Inter, col Monza la trasferta più agevole per tenere il contatto con la vetta

A Monza, l'Inter è chiamata a dare seguito alla vittoria contro il Napoli, che di colpo ha riaperto il campionato. Così ne parla oggi in edicola La Stampa:

"Una partita che vale per due classifiche diverse, ma racchiude tanti incroci e percorsi in comune. L’Inter affronta la trasferta più breve del campionato, dalla Pinetina all’U-Power Stadium sono meno di 40 chilometri, per tenere il contatto con la vetta diventato più ravvicinato dopo l’impresa di mercoledì sera col Napoli".