CdS – Inter, che accusa di Conte alla dirigenza: affondo di fronte a una domanda “innocua”

La vigilia della gara di stasera all’Olimpico Antonio Conte l’ha affrontata tornando a polemizzare con l’ad Marotta e il ds Ausilio. Prima del mercato invernale, nel quale la proprietà gli ha regalato un campione (Eriksen) oltre a rinforzi sulle fasce (Moses e Young), aveva attaccato in più circostanze le scelte fatte e una rosa numericamente corta. Adesso invece ha tuonato contro le voci sul futuro che riguardano possibili cessioni e acquisti. Non ha fatto i nomi dei suoi dirigenti, ma il messaggio era inequivocabilmente per loro. Non il miglior modo per preparare allo spareggio scudetto, definito “solo” uno «scontro tra outsider». Un modo per togliere pressione a se stesso dopo averne messa tantissima alla propria dirigenza.