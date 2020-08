La Stampa – Inter, Zhang chiede chiarezza a Conte: ma niente carta bianca. E sul mercato…

Il divorzio tra l’Inter e Conte pare inevitabile. Questo almeno scrive il quotidiano La Stampa sottolineando che ci sarà il faccia a faccia con Zhang che sarà allargato ai dirigenti se sarà trovato un accordo con la proprietà. “Meglio evi-tare confronti superflui tra l’allenatore, Marotta e Ausilio, visto che l’ex ct è piuttosto risentito con l’amministratore delegato e il direttore sportivo (i rapporti dell’allenatore restano buoni con Oriali e Zanetti)”, si legge sul quotidiano.

Steven chiederà al tecnico i motivi dello sfogo facendo riferimento ad episodi precisi e spera che sia meno conflittuale di quello che è sembrato nel post gara con il Siviglia. Suning sa che l’allenatore chiederà sicuramente degli interventi consistenti sul mercato e non ha intenzione di tirarsi indietro. Ma non può concedere al mister carta bianca su alcune aree dirigenziali. Se non si troverà modo di ricomporre il club si aspetta – sempre secondo La Stampa – che sia il tecnico a dare le dimissioni come conseguenza di quella che di fatto sarebbe una sua decisione. Non sono previsti esonero o licenziamento per giusta causa. Anche una risoluzione consensuale non sarebbe agevolissima visto che Conte percepisce circa 20 mln lordi a stagione.

(Fonte: La Stampa)