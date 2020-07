CdS – Inter, Conte ha in testa un chiodo fisso: dopo l’EL penserà solo a quello

Antonio Conte vuole portare l’Inter alla vittoria in campionato. L’allenatore dell’Inter ha già in testa la prossima stagione, da iniziare e condurre col piede giusto per tener testa alla Juventus. Il Corriere dello Sport spiega: “I

l campionato non è ancora finito, ma Antonio Conte già pensa al prossimo. Piazzarsi al secondo posto finale o al quarto vuol dire guadagnare o perdere alcuni milioni di euro in arrivo dalla Lega. Soldi che al bilancio dell’Inter farebbero comodo, ma l’obiettivo principale della qualificazione alla Champions è già stato raggiunto, mentre il sogno scudetto è svanito ben prima del 2-2 di domenica scorsa a Roma e dello 0-0 di mercoledì contro la Fiorentina. Dopo aver disputato l’Europa League, che riprenderà il 5 agosto e che a questo punto si è trasformata in una golosa opportunità per impreziosire la stagione nerazzurra, ogni pensiero sarà focalizzato sulla programmazione del futuro e in particolare dell’assalto allo scudetto 2020-21. Da fine agosto in poi nella testa del tecnico di Lecce ci sarà un solo chiodo fisso. Concludere il prossimo campionato in maniera diversa rispetto a quello che finirà tra 10 giorni. Il secondo, il terzo o il quarto posto a lui importano poco: per Antonio conta solo il primo”.