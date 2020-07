Inter, contatti intensi con lo United per Sanchez. Nerazzurri e Uefa hanno la stessa speranza

Il contributo che Alexis Sanchez sta dando all’Inter in questo finale di stagione ha spinto la dirigenza nerazzurra al pressing con lo United per provare a tenerlo più a lungo possibile. Il Corriere dello Sport spiega: “L’Inter sta intensificando i contatti col Manchester United per ottenere il via-libera su Sanchez: la speranza è di estenderne il prestito a tutta la durata dell’Europa League. Un po’ come auspica l’Uefa, per non falsare il finale di stagione. Al momento il cileno è a disposizione di Conte fino alla partita contro il Getafe compresa. Lo United nicchia perché c’è il rischio che si trovi Sanchez di fronte in un’eventuale finalissima”.