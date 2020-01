Inter-Atalanta, due opposti che si attraggono. Conte dovrà superare la prova ‘dentista’

Grande sfida a San Siro questa sera. L’Inter di Conte ospita l’Atalanta di Gasperini, una delle squadre più in forma del momento. Sfida delicata che chiuderà il girone e decreterà il campione d’inverno.

“Abbiamo preso in prestito da Pep Guardiola una delle migliori battute «calcistiche» del 2019, quella dello scorso 6 novembre dopo Atalanta-Manchester City 1-1 a San Siro. La metafora che vuole una partita contro la squadra di Gasperini «difficile come andare dal dentista», per disegnare Inter-Atalanta di questa sera. Due opposti che si attraggono per mettersi alla prova. La grande bellezza dell’incertezza. Come si provi a leggerla, resta una sfida dall’alto grado di indecifrabilità e proprio questo è una promessa di fascino che poche gare di questo campionato hanno finora garantito alla vigilia. Dopo essere passati dal dentista si sta meglio, ed è quello che può succedere stasera ad Antonio Conte, a cui sarebbe leggero come un sollievo post anestesia il quinto titolo di campione d’inverno: i quattro già messi in tasca con Juve e Chelsea gli portarono altrettanti scudetti. Prima di entrare dal dentista, però, ci si chiede quanto si soffrirà e per quanto. E durante la seduta si soffre: l’odontotecnico Gian Piero con i suoi assistenti non fa uso moderato del trapano, si sa”, spiega La Gazzetta dello Sport.