GdS: “Inter, prendere Conte per la crescita e per togliere il virus di Appiano? Obiettivo fallito”

Dopo un primo tempo dominato e in pieno controllo, l’Inter si è persa e ha subito due gol da un Bologna in 10 uomini. La sconfitta di ieri ha riportato alla luce tutti i limiti di questa squadra.

“Alla trentesima giornata non ci sono più alibi, scuse, margini di tolleranza, e si ha il diritto dovere della chiarezza. Se Antonio Conte aveva la missione primaria di normalizzare l’Inter, di toglierle di dosso l’insana vena di follia, una miscela di presunzione e di deconcentrazione, qualcosa di atavico e di endogeno, il virus di Appiano; se, dicevamo, lo scopo di esonerare Luciano Spalletti per prendere Conte era la crescita, l’obiettivo è stato fallito. L’Inter è rimasta quella che è stata negli anni del post Triplete e post Mourinho, una squadra che negli attimi cruciali si perde, che inciampa sull’ultimo scalino. La sconfitta di ieri contro il Bologna è il paradigma dell’interismo. Come buttare via una partita dominata per un tempo, come sprecare la superiorità numerica e un rigore, come farsi raggiungere in 11 contro 10 e infilzare in 10 contro 10. L’Inter poteva salire a meno uno dal secondo posto della Lazio ed è rimasta terza, ma con l’Atalanta attaccata alle terga, a un solo punto. Un disastro. Buon per Conte che il margine sul quinto posto è notevole, sennò ci sarebbe da disperarsi”, si legge su La Gazzetta dello Sport.