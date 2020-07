Inter, Conte furibondo negli spogliatoi. Le urla, poi il lungo confronto con Marotta, Ausilio e Oriali

L’Inter si è buttata via un’altra volta e ha sprecato una grande occasione per accorciare verso il quarto posto. La squadra di Conte sembrava in controllo della gara, poi si è smarrita e ha perso contro il Bologna. Non l’ha presa benissimo il tecnico nerazzurro, parecchio amareggiato e arrabbiato a fine partite.

“Ancora una volta un confronto dopo una sconfitta in casa contro Sinisa Mihajlovic: un anno fa il k.o. mise a rischio il quarto posto, adesso il terzo. Domenica da schiaffi per l’Inter, domenica da pensieri e parole. Ecco perché a fine partita Antonio Conte è entrato negli spogliatoi furibondo, alzando parecchio la voce. Tremavano le mura, nella pancia di San Siro. I giocatori hanno visto e sentito l’allenatore imbufalito. Ma non c’è stato un confronto con la squadra, i temi della partita saranno affrontati stamattina ad Appiano. Piuttosto, Conte è rimasto a lungo negli spogliatoi riunito con Marotta, Ausilio e Oriali. Un’ora buona di colloquio, tanto è vero che il tecnico si è presentato in sala interviste 90 minuti dopo la fine della partita”, spiega La Gazzetta dello Sport.