EDICOLA CDS – Conte frenato: dopo la sfuriata, colloquio con Zhang. Ma il caso non è chiuso

“Conte frenato”. E’ questo il titolo del Corriere dello Sport in edicola martedì 4 agosto 2020. Il quotidiano dedica il taglio alto a Conte e alla situazione in casa Inter: “Dopo la sfuriata, colloquio con Zhang: pensiamo all’Europa League. Mano tesa all’Inter: ‘Ho sposato un progetto triennale’. Chiarimento a fine stagione o rottura. Il caso non è chiuso. Il tecnico nega di aver chiesto di Sarri. Accordo per Sanchez, si libera dallo United”, si legge sulla prima pagina del quotidiano.