Altro che Inter B, Conte non snobba nulla: rotazione rimandata ad un altro appuntamento

Torna in campo stasera l’Inter. Al Meazza arriva il Napoli di Gattuso e i nerazzurri non vogliono farsi trovare impreparati. Il Corriere dello Sport spiega: “ A

ntonio Conte vuole tutto. Domenica sera ha vinto il derby grazie a una rimonta che resterà nella storia. Tra quattro giorni avrà il primo “spareggio” scudetto con una Lazio che in classifica segue i nerazzurri e la Juventus a uno solo punto di distanza. Ma il tecnico di Lecce non farà sconti al Napoli. La possibilità di giocarsi il primo trofeo dell’era Suning è a due sole partite di distanza; in più la finale del 13 maggio potrebbe permettere all’ex ct di andare alla caccia della rivincita nei confronti della Juventus, impegnata domani sera nella prima sfida contro il Milan. Ecco perché stasera, nella semifinale d’andata di Coppa Italia, non andrà in campo l’Inter B, ma una squadra che si avvicinerà molto a quella tipo. La rotazione di alcuni degli elementi chiave è stata programmata la prossima settimana in Europa League. In occasione dell’andata dei sedicesimi diversi dei titolari non parteciperanno alla trasferta in Bulgaria contro il Ludogorets, mentre la Coppa Italia non sarà assolutamente snobbata. Conte sente il profumo di un trofeo che non ha mai alzato nella sua carriera da allenatore e, siccome la nuova proprietà cinese non ha ancora vinto niente da quando ha acquisito il pacchetto di maggioranza nerazzurro, in attesa di capire se centrerà il bersaglio grosso (lo scudetto), vuole portarsi avanti con il lavoro e spolverare la bacheca di viale della Liberazione che dal maggio 2011 non vede nuovi “arrivi””.