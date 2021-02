Inter, oggi Lukaku in Procura. Poi toccherà anche a Conte: le ultime

Dopo aver guidato la sua Inter nella vittoria contro la Lazio, Antonio Conte è pronto a presentarsi in Procura per la diatriba con Agnelli

Dopo la Lazio, la Procura Federale. Romelu Lukaku, trascinatore dell'Inter ieri sera a San Siro, è pronto a presentarsi, appunto, in Procura per la rissa sfiorata con Zlatan Ibrahimovic durante il derby di Coppa Italia contro il Milan. Poi, come scrive il Corriere della Sera, sarà la volta di Conteper lo 'scambio di cortesie' con Agnelli: