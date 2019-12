Inter, Conte prova a fare all-in. Sembrava utopia, ora la grande mossa è diventata possibile

La volontà di Antonio Conte e dell’Inter, ormai è noto, è rinforzare la squadra nerazzurra a gennaio, per provare a tenere il passo della Juventus e tentare di inseguire lo Scudetto fino alla fine. Se prima, in ottica nerazzurra, si parlava di un possibili colpo a centrocampo, ora, secondo quanto riportato dalla Gazzetta dello Sport, i colpi potrebbero essere addirittura due. Scrive il quotidiano:

“Vidal, De Paul? Antonio Conte (al momento) sceglie… di non scegliere. L’allenatore – nella convinzione di potersela giocare fino all’ultimo con la Juve per lo scudetto – punta a fare all-in. Oggi, pare quasi un’utopia. Però, sfruttando i mal di pancia degli interessati, l’Inter può anche provare a fare un pensierino al doppio colpo. È bene precisarlo: la realpolitik legata al bilancio impone, al massimo, un acquisto per rimpolpare il reparto. Però l’Europa League è un impegno in più da onorare, per giunta di giovedì, e solo una rosa più strutturata potrebbe permettere all’Inter di provare ad arrivare in fondo dappertutto (c’è pure la Coppa Italia, altro obiettivo sensibile per tornare ad alzare un trofeo che in bacheca manca dal 2011). Ieri ci sono stati passi avanti tanto per Vidal, quanto per De Paul, il quale considera chiusa la sua esperienza a Udine (alquanto sospetta, in tal senso, la presenza di Agustin Jimenez, suo procuratore, a Milano: c’è chi sostiene sia per cercargli casa…)“.

(Fonte: Tuttosport)