Inter, Conte: “Sanchez trequartista? Soluzione non dall’inizio, ecco perché”

Alexis Sanchez ha fatto molto bene alle spalle di Lautaro e Lukaku contro il Torino. Conte lo ha schierato lì a gara in corso, ma potrebbe essere un’alternativa dall’inizio per le prossime gare? L’allenatore nerazzurro ne ha parlato nel corso della conferenza stampa di oggi. Questo il suo pensiero: “Potrebbe essere una soluzione più a gara in corso o se giochi con squadre di livello inferiore rispetto all’Inter. Siamo una squadra offensiva con esterni che sono più ali che esterni, centrocampisti più offensivi, mettere tre attaccanti diventa difficile che la squadra li riesca a sopportare. A gara in corso si creano situaizoni per rischiare qualcosa in più”.