Inter, Conte voleva Vlahovic. CdS: “Ecco quale sarebbe stato il suo attacco”

L'ex tecnico nerazzurro, già nell'estate del 2020, aveva chiesto alla dirigenza l'attaccante ai tempi in forza alla Fiorentina

La notizia dell'interesse del Tottenham per Romelu Lukaku solleva un quesito: come potrebbe giocare in una squadra che può già contare su un centravanti come Kane? Il Corriere dello Sport svela un'idea tattica che Conte già pensava per la sua Inter: "Antonio vorrebbe allenarlo di nuovo agli Spurs per costituire con Kean un tandem tutto chili e centimetri. I due avrebbero caratteristiche tecniche simili e rischierebbero di avere poco feeling? Non secondo Conte che prima del lockdown, quando Martinez sembrava vicino a un trasferimento al Barcellona nell'estate 2020, per la sua sostituzione a Marotta e Ausilio aveva chiesto Vlahovic. L'idea di due punte forti fisicamente, abili spalle alla porte e pronte a fare... la guerra su ogni pallone alto, dunque, l'ha sempre avuta".