Inter, meno 8 dallo scudetto. Gli incastri per arrivare al titolo già a Crotone

I conti si fanno sempre alla fine o quando si avvicina. La squadra di Conte sta portando avanti il suo percorso

Il Milan ha ora 66 punti e può arrivare alla stessa quota ma i nerazzurri sono in vantaggio negli scontri diretti: 2 a 1 all'andata, 3 a 0 al ritorno. Guai a distrarsi. L'allenatore sta battendo come un martello su questo punto. Ma intanto è impossibile non pensare a quando potrebbe arrivare il titolo. Sarebbe matematico se i nerazzurri battessero al Meazza il Verona e se le tre rivali alle sue spalle, Milan, Juve e Atalanta, non facessero bottino pieno con Lazio, Fiorentina e Bologna. A quel punto servirebbe una vittoria a Crotone per agguantare lo scudetto.