Sassuolo e Cagliari, Conte non vuole fermarsi. L’Inter deve continuare a spingere

Dopo la vittoria col Bologna e i pareggi di Milan e Juve il traguardo scudetto è sempre più vicino per l'Inter

"Con la nona vittoria consecutiva i nerazzurri si sono portati a +8 dai rossoneri e +12 dai bianconeri. I 50 giorni verso il titolo, la road to victory, adesso contano 10 incontri. Da inizio stagione Conte ha avuto un rendimento incredibile contro le formazioni dall’ottava posizione in giù: 50 punti in 19 incontri, incluso quello di ieri sera. Mercoledì la partita con il Sassuolo, poi domenica contro il Cagliari: altri due match che il gruppo di Conte vuole riuscire a conquistare per tenere il ritmo avuto fino a oggi. Con le medio-piccole, infatti, l’Inter ha perso punti solo in tre occasioni: contro il Parma (all’andata finì 1-1), la Sampdoria (successo per i blucerchiati 2-1) e l’Udinese (0-0 al Friuli)", sottolinea il Corriere dello Sport.