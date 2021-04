Conte non ha voglia di fermarsi. Applausi alla sua Inter: “Ma testa alla prossima!”

Una striscia da paura, che sa di scudetto. Antonio Conte fa gli applausi ai suoi ragazzi per la nona vittoria consecutiva in campionato

Una striscia da paura, che sa di scudetto. Antonio Conte fa gli applausi ai suoi ragazzi per la nona vittoria consecutiva in campionato, ottenuta al Dall'Ara contro il Bologna grazie a una rete di Lukaku. Un successo che consolida il primato in classifica dell'Inter, ora a +8 sul Milan (con una partita in meno). Il tecnico nerazzurro, però, sa benissimo che non bisogna fermarsi proprio ora. Ed è per questo che, nel post su Instagram, ci tiene a precisare: "Testa alla prossima!":