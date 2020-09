Valentin Carboni entra a far parte ufficialmente del settore giovanile dell’Inter: da tempo aggregato ai nerazzurri, il talentuoso centrocampista offensivo classe 2005 arriva dal Catania, al quale è andato un indennizzo economico da 300.000 euro. Figlio di Ezequiel, ex centrocampista proprio degli etnei, raggiunge a Milano il fratello Franco, classe 2003, approdato a Interello a gennaio e in forza alla Primavera di Armando Madonna.