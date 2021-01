Inter contro. Perché una è l’FC Internazionale di Milano e l’altra è Club Internacional de Fùtbol Miami. La prima è comunemente nota come Inter, la seconda – conosciuta come Inter Miami – è molto più giovane ed è la squadra di David Beckham, milita nella MLS. Il club italiano dal 2014 ha intrapreso una causa legale contro l’Inter americana perché si può creare confusione tra i due nomi. L’Inter Miami, a sua volta si è difesa. Ha chiesto all’U.S. Trademark Trial and Appeal Board, l’ente che si occupa dei problemi legali legati ai marchi, come può l’Inter chiedere di registrare il proprio marchio, se quella è una parola generica? Tra l’altro la usano altri club nel mondo, dicono. Ma l’agenzia statunitense ha dato ragione alla società italiana nella prima sentenza e anche nel secondo round, dopo l’appello, ha dato ancora ragione al club di Suning. Ci sarà una nuova sentenza, quella definita, per la quale servirà qualche tempo. Le previsioni fanno pensare ad una vittoria nerazzurra e se dovesse arrivare, l’ex capitano della Nazionale inglese sarà costretto a cambiare nome alla società.

La Gazzetta dello Sport ha intervistato l’avvocata Silvia Salvadori che lavora a New York ed è specializzata in brevetti. Lei ha dato ragione all’Inter: «È società fondata nel 1908 con un albo d’oro di fama mondiale e si contrappone a una franchigia di fondazione recente. Il nome Inter Miami potrebbe tratte in inganno. Per questo, per due volte, è stata data ragione ai nerazzurri. Prima non hanno mai fatto causa ad altri club che usano il nome Inter perché sono club poco noti mentre l’Inter di Beckham è un’altra storia».

(Fonte: gazzetta.it)