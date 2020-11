Inter, problema coperta corta per Conte: difesa da registrare, manca il killer instinct

L’Inter versione 2020/21 ha palesato un problema ancora non risolto: quello dell’equilibrio. Antonio Conte ha provato a dare più spazio alle qualità offensive della squadra, ma si è presto ritrovato a fare i conti con la fragilità della fase difensiva. Di contro, quando ha provato a blindare la retroguardia, si sono registrate difficoltà a creare occasioni da gol. Il classico caso di “coperta corta”, come scrive il Corriere dello Sport: “Ci potranno anche essere una serie di attenuanti, ma Conte deve comunque sistemare diversi aspetti per rilanciarsi. Il primo è quella della difesa, che continua a prendere a gol. Anche contro l’Atalanta, anestetizzata per quasi tutta la gara, Handanovic ha dovuto raccogliere un pallone nella sua rete. Proprio il match di Bergamo ha fatto sollevare un dubbio. Non è che coprendosi dietro, poi i nerazzurri fatichino a fare gol? In pratica, se tiri da una parte, poi ti scopri dall’altra. Contro gli uomini di Gasperini, infatti, Lautaro e soci hanno prodotto poco: un gol e un’altra colossale occasione, puntualmente sprecata.

E qui si arriva ad un altro difetto. Giusto domenica pomeriggio, Conte ha rimarcato come l’indice di pericolosità della sua squadra sia il più alto di tutta la serie A. Il problema è che buona parte di quello che costruiscono, i nerazzurri finiscono per sperperarlo. Manca il classico “killer instict”, senza il quale non si chiudono le partite o si presta il fianco all’avversario“.