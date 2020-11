Inter alla ricerca dell’equilibrio. Conte nel suo discorso ha battuto su un punto

All’indomani dalle parole di Rizzoli sull’errore di Piccinini, sul mancato rigore a Perisic nella gara col Parma, il Corriere dello Sport sottolinea: “L’ammissione del designatore degli arbitri non darà all’Inter i 2 punti lasciati per strada sabato, ma forse rasserenerà il clima in una squadra che è alla ricerca di equilibri che ancora non ci sono e che oggi partirà per Madrid”.

È proprio sull’equilibrio che si è incentrato il discorso di Conte alla squadra. “Proprio su questo punto il tecnico ha “battuto” parlando con la squadra: serve maggior cattiveria, quella che si è vista solo nelle prime due sfide contro Fiorentina e Benevento. Conte sa che qualcosa da sistemare c’è e per questo sta anche provando a dare la scossa“. Come ha fatto nel caso delle parole su Nainggolan. L’Inter di questo inizio stagione ha 7 punti in meno rispetto a quella della prima con Conte. Anche perché, nonostante vengano concesse poche occasioni alle avversarie, si incassano troppi gol per ‘gli errori dei singoli’.

(Fonte: Corriere dello Sport)