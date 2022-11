Inter, ecco il sostituto di Gosens. GdS: “Sembra la copia di Dimarco: quanto costa”

"Il ragazzo pare una copia di Dimarco già al primo sguardo: 176 centimetri per 70 chili e sinistro ben educato nel centro di formazione del Rennes, uno dei più attrezzati della Ligue 1. Avrebbe potuto passare questi giorni in Qatar a far concorrenza a Theo Hernandez, ma al prossimo giro la maglia della nazionale dovrebbe diventare una dolce abitudine. Sfidare Theo anche a Milano è, invece, la suggestione crescente". Per La Gazzetta, il Rennes chiede 15 mln di euro.