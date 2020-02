Inter, la vittoria della Coppa Italia avrebbe tre importanti vantaggi

Il Corriere dello Sport di questa mattina sottolinea l’importanza della Coppa Italia in casa Inter: “La vittoria della Coppa Italia avrebbe altri tre vantaggi importanti. Il primo: consentirebbe all’Inter di andare a giocarsi la prossima stagione un altro trofeo. La Supercoppa Italiana con tanto di ricco cachet (almeno 3,5 milioni) se si disputerà di nuovo in Arabia Saudita. Il secondo: Conte potrebbe confermarsi un vincente seriale. Durante la sua carriera da allenatore ha vinto ovunque è andato almeno un trofeo a stagione. Alla Juventus dal 2011 al 2014, non ha sbagliato un colpo e, dopo la parentesi con l’Italia, al Chelsea ha conquistato nel 2016-17 la Premier e nel 2017-18 l’FA Cup. Il terzo: aumenterebbe il feeling con la vittoria della rosa. Prima dell’arrivo di Moses, Young ed Eriksen, c’erano solo Godin e Sanchez che avevano una certa abitudine a lottare per grandi obiettivi. Conte crede fermamente che «vincere aiuti a vincere» e per lui quella contro il Napoli non sarà una semplice semifinale”.