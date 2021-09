Inter, prudenza Correa. “Ma sarà convocato per l’Atalanta. Vidal invece…”

Joaquin Correa sente meno dolore al bacino in seguito allo scontro con De Silvestri in Inter-Bologna: i dettagli

In casa Inter, Simone Inzaghi può essere soddisfatto dell'inizio di campionato della squadra. In vista dell'Atalanta, il tecnico piacentino potrebbe anche recuperare Correa, out contro la Fiorentina. "Il dolore al bacino è molto diminuito, l’argentino guarda con fiducia alla convocazione. Si va con prudenza, perché un’eventuale nuova botta nella stessa zona sarebbe pesante. Ecco perché contro Gasperini l’attacco sarà ancora composto da Dzeko e Lautaro", commenta La Gazzetta dello Sport.