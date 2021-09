Inter sorride: Barella c’è, dolore in calo per Correa. Vidal-Cile, ci risiamo

L'Inter recupera Joaquin Correa e soprattutto non perde Nicolò Barella. Il centrocampista azzurro ci sarà contro l'Atalanta

L'Inter recupera Joaquin Correa e soprattutto non perde Nicolò Barella. Il ghiaccio sulla coscia del centrocampista nerazzurro aveva fatto scattare l'allarme ma non c'è alcun problema muscolare per l'azzurro, solo un normale affaticamento dopo i tanti impegni. Barella guiderà regolarmente il centrocampo dell'Inter contro l'Atalanta, in compagnia di Brozovic e Calhanoglu per una mediana ormai collaudata.

Torna El Tucu

Buone notizie anche per Joaquin Correa. Il dolore per la forte botta rimediata al bacino sta passando e Simone Inzaghi, conferma oggi la Gazzetta dello Sport, conta di riaverlo in gruppo tra domani e dopodomani, pronto per la panchina contro i bergamaschi. In avanti, in ogni caso, giocheranno Dzeko e Lautaro, con Sanchez che scalpita e, appunto, Correa recuperato.

Più indietro Vidal

Arturo Vidal, invece, non ci sarà contro l'Atalanta e al 99% neanche in Champions contro lo Shakhtar. Il cileno potrebbe rientrare contro il Sassuolo prima della sosta, per poi rispondere alla convocazione della Nazionale cilena. E se dovesse saltare anche la trasferta contro il Sassuolo? "Difficilmente rinuncerà alla Nazionale anche se non dovesse farcela per il Mapei Stadium", assicura la Rosea. Per l'ennesimo, possibile caso di tensione diplomatica tra Inter e Cile