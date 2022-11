Inter, Correa a disposizione di Inzaghi per la ripresa degli allenamenti. Gli altri…

Il contingente nerazzurro in Qatar rischia di ridursi a 5 unità che André Onana decidesse di andare via dopo l'esclusione del c.t. del Camerun. Il numero di giocatori dell'Inter presenti in Qatar si era già ridotto da 7 a 6 unità qualche giorno prima dell’inizio della manifestazione, con l’esclusione di Correa dalla rosa argentina per problemi fisici.