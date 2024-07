Inter, Correa non rientra nei piani: due club sul Tucu. Difficile incassare…

In casa Inter uno dei temi caldi riguarda il futuro di Joaquin Correa . L'attaccante argentino è reduce da una stagione da dimenticare con il Marsiglia e adesso è alla ricerca di un nuovo club. Come sottolinea Tuttosport , difficile incassare gli 8 milioni che eviterebbero una minusvalenza, ma già prendere qualcosa e risparmiare sull’ingaggio da 3.5 milioni netti, sarebbe una cosa positiva.

"Su Correa ci sono River Plate e Aek Atene allenato dall’argentino ex nerazzurro e laziale proprio come Correa, Matias Almeyda. Se l'argentino venisse venduto e fosse poi piazzato anche Arnautovic, l'Inter avrebbe poi lo spazio per provare l'affondo per il colpo finale del suo mercato, ovvero Gudmundsson".