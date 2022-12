Inter, Correa e D’Ambrosio ancora a parte. Lukaku in grande spolvero. Da capire…

Ieri ad Appiano si sono rivisti Dumfries e De Vrij che hanno concluso le vacanze post Mondiale. Come riporta Tuttosport, hanno lavorato ancora a parte Zanotti, Correa e D’Ambrosio. "Sia il Tucu, che l’ex difensore del Torino potrebbero tornare in gruppo dopo Natale, per cercare la convocazione col Napoli. Discorso simile per Lautaro e Brozovic , entrambi attesi in Italia tra Santo Stefano e i giorni successivi".