Correa, gol all’esordio. L’Inter: “Non è il primo argentino a farlo in nerazzurro”

Il giocatore ex Lazio è arrivato solo giovedì alla Pinetina ed è risultato decisivo con il Verona. Il club ha dedicato un post alle sue reti

Ha detto che lo sognava. E dopo averlo sognato lo ha fatto. Tucu Correa voleva indossare la maglia dell'Inter da bambino perché a Milano, nella squadra nerazzurra, giocavano diversi argentini. Uno di loro, Cambiasso, portava il suo stesso identico numero. Quello che ha scelto e con cui al debutto nel club nerazzurro ha segnato due gol. Uno di testa, bello, che ha fatto saltare all'aria Inzaghi. L'altro di piede, bellissimo. Che ha fatto stropicciare gli occhi ai tifosi interisti. Doppietta all'esordio per Joaquin applaudita dal mister e dai suoi compagni di squadra.

La società lo ha applaudito sui social. E ha ricordato che è il secondo argentino a segnare all'esordio con la maglia dell'Inter in Serie A. Prima di lui lo aveva fatto Walter Samuel. Nel settembre del 2005 (era la quarta partita della stagione, aveva saltato le prime tre gare per squalifica.ndr) aveva segnato un gol, all'esordio con l'Inter, al Chievo Verona. E il club milanese lo ha ricordato in un post su Instagram.