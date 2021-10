Inter, Correa e Vidal possono tornare già con l’Empoli. Da valutare Perisic

Gli aggiornamenti sui tre acciaccati di casa Inter: dai due sudamericani, assenti ieri, all'esterno croato

Sono da valutare tre giocatori in casa Inter dopo il pareggio per 1-1 di ieri contro la Juventus nel derby d’Italia. Oltre al Tucu Correa, non convocato per il match di San Siro, è stato costretto al forfait a pochi minuti dal calcio d’inizio Arturo Vidal e durante il match ha chiesto il cambio Ivan Perisic. L’Inter mercoledì alle 20.45 scenderà in campo a Empoli per l’infrasettimanale (10a giornata di Serie A) e Simone Inzaghi spera di avere tutta la rosa a sua disposizione.