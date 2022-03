Inzaghi a Sky: “Gol Lautaro? Avevamo parlato. Cosa serve contro il Liverpool”

Oltre alle parole in conferenza stampa, Simone Inzaghi ha presentato la gara di ritorno contro il Liverpool anche a Sky Sport

Oltre alle parole in conferenza stampa, Simone Inzaghi ha presentato la gara di ritorno contro il Liverpool anche in una One to One con Sky Sport. L'allenatore nerazzurro ha esordito dicendo cosa servirà fare contro la squadra di Klopp: "Abbiamo giocato bene contro la Salernitana, ma contro i Reds servirà fare ancora meglio. È la miglior squadra d'Europa, abbiamo il risultato della gara di andata che ci penalizza e non avremo il nostro stadio ma cercheremo di giocare la nostra partita nel migliore dei modi. Contro una squadra del genere serviranno corsa, aggressività e determinazione. All'andata non siamo stati fortunati, dovremo essere bravi nel cercare di portare dalla nostra parte anche i piccoli episodi".