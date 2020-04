Ex Inter, parla l’agente di Coutinho: “Futuro? Ecco dove gli piacerebbe tornare. La vera questione è…”

Il futuro di Philippe Coutinho resta un enigma. Kia Joorabchian, agente del trequartista brasiliano, ha rilasciato alcune dichiarazioni sul futuro del calciatore, ex Inter di proprietà del Barcellona e in prestito in questa stagione al Bayern Monaco, ai microfoni di Sky Sports UK: “Il fatto che io sia un tifoso dell’Arsenal non è un segreto. Tuttavia non ho preferenze su dove vadano i calciatori, non spingo per un club o un altro. Qualsiasi opzione è una possibilità. Dopo la partita in Champions League in Inghilterra (contro il Chelsea, ndr), abbiamo parlato a lungo del suo futuro. In Premier si è sempre divertito e probabilmente gli piacerebbe tornarci. La vera questione ora riguarda la situazione finanziaria dei club, con i club come quelli inglesi ma anche il Barcellona che dovranno fare i conti con il Coronavirus“.