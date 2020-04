Dalla Spagna – Caos Barcellona, il presidente Bartomeu è sempre più solo. Cambia il mercato?

Spaccatura totale nella dirigenza del Barcellona. “Josep Maria Bartomeu è rimasto solo” scrive il quotidiano La Vanguardia, che rivela che dopo la decisione di sollevare dall’incarico quattro dirigenti – tra cui due vice presidenti – Emili Rousaud , Enrique Tombas, Silvio Elías e Josep Pont, anche altri due (Maria Teixidor e Jordi Calsamiglia) hanno deciso di lasciare il consiglio direttivo.

Le persone in questione hanno consegnato una lettera di dimissioni nel pomeriggio di ieri, con riferimenti a elementi di criticità nell’attuale gestione, prima di chiamare Bartomeu per comunicare la decisione irrevocabile. Una rottura che potrebbe segnare la fine dell’era Bartomeu e avere conseguenze sulla squadra del Barcellona in tema di mercato, tra la permanenza di Messi e i nuovi arrivi tra cui quello di Lautaro Martinez.