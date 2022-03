Repubblica – L’Inter perde credibilità, se manca qualche titolare sono guai

I nerazzurri non vanno oltre al pareggio con il Torino: pesano le assenze di de Vrij e, soprattutto, Brozovic

Termina 1-1 la sfida tra Torino e Inter . Brutto passo falso per i nerazzurri, che perdono terreno nella corsa scudetto. Così Repubblica: "L’Inter ha guadagnato un punto in una partita in cui non me meritava nessuno, ma ne ha persi due nei confronti di chi lotta con lei per vincere lo scudetto. Con il pareggino artigliato da Sanchez tre minuti dopo il 90’ perde anche un po’ di credibilità, perché la mediocre prestazione si ricollega a quelle precedenti al successo sulla Salernitana, che visto a posteriori è stato forse troppo facile per essere vero. La sensazione è che i nerazzurri più di tutti si gioveranno dell’uscita dall’Europa: la squadra ha bisogno di prendere fiato, e confidenza con se stessa.

[...] A Torino, l’Inter ha rischiato di perdere per mancanza di energie, difetto che l’energico Toro — imbufalito con l’arbitro per un rigore negato a Belotti — non perdona mai, ma anche per mancanza di un piano B, sia per l’incapacità di Inzaghi di sottrarsi a un trappola tattica per altro preventivabile (la marcatura di Buongiorno su Barella) sia per quella di rimediare al brusco calo di rendimento se solo manca un titolare. Stavolta addirittura due, De Vrij e Brozovic: un deficit cui squadra e allenatore non sono abituati, visto il numero ridotto di infortuni finora. L’Inter è un meccanismo che non prevede l’imprevisto, tant’è che ogni intoppo lo dissesta e ieri in qualità di intoppo c’erano sì le assenze ma prima di tutto la piega che la partita ha preso e che i nerazzurri non hanno saputo né spiegare né stirare, se non nell’arrembaggio finale".