CdS – Inter, è crisi profonda: Inzaghi non sa più vincere. I numeri raccontano le difficoltà

L'Inter è in crisi profonda. L'edizione odierna del Corriere dello Sport racconta le difficoltà dei nerazzurri, a secco di vittorie anche ieri

"Continua la crisi profonda dell'Inter che non ha approfittato del nuovo passo falso del Milan, fermato sull'1-1 in casa dall'Udinese, e si è fatta bloccare dal Genoa. Niente aggancio in testa al Diavolo, che resta a +2 (con una partita in più), e Inzaghi ancora incapace di vincere: in A non ci riesce dal 22 gennaio e più in generale nelle ultime 9 partite ufficiali si è imposto solo 2 volte (Empoli in Coppa Italia e Venezia). Una miseria che testimonia l'estrema difficoltà di una squadra in riserva di energie che adesso fatica a creare gioco e a mettere sotto gli avversari con la fisicità che fino a qualche mese fa mostrava".