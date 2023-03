Inter, le sconfitte sono un’enormità. GdS: “Ieri solo cross da sbadiglio. Ora sente…”

"... Solo cross che la contraerea di Madama respingeva sbadigliando. I cambi di Inzaghi non hanno portato frutti. Anzi... Invece di approfittare del derby romano e del tonfo del Milan contro l’Udinese per allungare, l’Inter è stata scavalcata dalla Lazio (ora 2 punti sopra) e ora sente il fiato sul collo. Terza sconfitta in quattro partite; nove in campionato: un’enormità. O cambia passo o il posto Champions, che pareva in tasca, passa nelle tasche di altri".