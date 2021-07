Inter-Crotone, amichevole e mercato sullo sfondo: “Un talento nerazzurro presto in Calabria”

Il prossimo test dell'Inter sarà mercoledì pomeriggio ad Appiano Gentile contro il Crotone. Fra i due club c'è un ottimo rapporto

Il prossimo test dell'Inter sarà mercoledì pomeriggio ad Appiano Gentile contro il Crotone. Fra i due club c'è un ottimo rapporto, come testimonia l'arrivo di Cordaz a Milano proprio dai rossoblù e il prossimo passaggio in Calabria di Mulattieri. Scrive Repubblica:

"I rapporti fra i due club sono buoni, come dimostrano anche gli intrecci di mercato. Il 38enne portiere Alex Cordaz, cresciuto nelle giovanili dell’Inter, ha fatto ritorno alla sua vecchia casa dopo sei stagioni in Calabria. In direzione inversa si muove il giovane attaccante Samuele Mulattieri, classe 2000, che l’Inter ha ceduto in prestito secco al Crotone di modo che possa fare esperienza in Serie B".