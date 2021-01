Cds: “Inter-Crotone, Sanchez può farcela in panchina. Ecco le scelte di Conte”

Arrivano buone notizie per Antonio Conte dall’infermeria di Appiano Gentile: Alexis Sanchez è ormai prossimo al rientro. Lo spiega il Corriere dello Sport, che aggiorna sulle condizioni degli acciaccati nerazzurri: “Il cileno ieri ha svolto una parte della seduta con i compagni e una parte da solo. Può darsi che venga convocato e vada in panchina. Niente da fare invece per Pinamonti e Vecino che si rivedranno a Roma oppure in Coppa Italia a Firenze (il 13). In avanti spazio ancora per Lukaku e Martinez, mentre in mezzo probabile l’utilizzo sulle fasce di Hakimi e Young con Barella, Brozovic e Vidal cerniera centrale”.