Inter-Crotone, Conte sceglie i titolarissimi. C’è Vidal e torna Sanchez in panchina

Inter: Conte ripartirà dai titolarissimi per la rincorsa scudetto. Vidal dal 1′ in mezzo con Brozovic (diffidato) e Barella, Hakimi e Young sulle fasce. La difesa e l’attacco non si toccano, con Lautaro e Lukaku. In panchina si rivede Sanchez.



Crotone: Stroppa non recupera Benali, che non sarà disponibile al pari di Cigarini. In mezzo Zanellato leggermente favorito su Petriccione con Molina e Vulic mezzali. Golemic favorito su Marrone in difesa, Riviere su Simy in attacco.