Cruciani litiga con Auriemma: “Inter-Sassuolo? ASL, dipende da chi chiama”

Il giornalista ha spiegato a Tiki Taka che non c'era nessun motivo logico, secondo lui, di rinviare la gara dei nerazzurri

Eva A. Provenzano

«Il campionato è stato falsato dall'irruzione in campo delle Asl a partire da quella di Napoli, secondo me ingiustamente. Alcune volte interviene l'Asl, altre no. È come la VAR. C'è il fattore VAR e c'è il fattore ASL. Datemi un motivo logico per il quale Inter-Sassuolo non è stata giocata». Giuseppe Cruciani a Tiki Taka ha detto la sua sul rinvio della gara tra Inter e Sassuolo deciso dall'ATS di Milano.

In collegamento c'era Auriemma e il giornalista ha provato a spiegare:

«Quel protocollo di cui parli è stato firmato a metà maggio quando si sperava che il covid sparisse in fretta ma c’è scritto che l’ultima voce in capitolo, l’unica autorità è l’Asl, l’ha detto anche il consiglio di garanzia del Coni. Ma vi pare che il Governatore Fontana si presti ai giochini dei club? Lo volete capire come funziona? All’Inter non sono solo 4 contagiati, ci sono anche i dirigenti, non sei informato, l’Asl interviene quando c’è un tracciamento che può generare un focolaio».

Ma Cruciani non ha voluto sentire ragioni: «Datemi un solo motivo logico per il quale non si è giocata la gara tra Inter e Sassuolo, non c'è un motivo, non si è capito. Alcune volte interviene ed altre no. Dipende da chi chiama le ASL».

(Fonte: Tiki Taka)