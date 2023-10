Inter, Cuadrado non partirà con la Colombia. Rimarrà ad Appiano, così anche Klaassen

Inzaghi ha voluto fortemente che l'ex Juve non raggiungesse la nazionale per rientrare a dall'infortunio che lo ha tenuto fuori

Domani pomeriggio a San Siro l'Inter affronterà il Bologna di Thiago Motta. Dopo la sfida coi rossoblù ci sarà la sosta per le gare delle nazionali. Inzaghi vedrà partire 15 giocatori della sua rosa.

"Il tecnico, però, ha ottenuto che Cuadrado non raggiunga la Colombia per una volta, mentre Koeman non pare intenzionato a convocare Klaassen con l’Olanda: almeno due nuovi potranno continuare con le lezioni di interismo. Le può dare il prof. venuto dall’Armenia: all’Inter brindano al fatto che almeno Mkhitaryan ha lasciato la nazionale", scrive La Gazzetta dello Sport.