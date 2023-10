Juan Cuadrado non è stato convocato dalla Colombia per le partite di qualificazione ai Mondiali del 2026: sorride Inzaghi

L'Inter tira un grosso sospiro di sollievo perché Juan Cuadrado non è stato convocato dalla Colombia per le partite contro Uruguay ed Ecuador per la terza e la quarta giornata di qualificazioni ai Mondiali del 2026.