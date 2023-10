Il calciatore colombiano è nuovamente ai box e lavora per rientrare al più presto in campo: la gara nel mirino

Juan Cuadrado lavora per rientrare al più presto. A Torino il colombiano non ci sarà a causa del riacutizzarsi dell’infiammazione al tendine d’Achille sinistro.

L’ex Juve conta al momento 4 presenze ma - come spiega il Corriere dello Sport, si proverà a recuperarlo per la sfida casalinga contro la Roma a fine mese, dovendo saltare anche l’impegno in Champions di martedì prossimo.