Musica, cibo, il soprannome e gli idoli: Inter, 10 curiosità su Carlos Augusto

Carlos Augusto è nato a Campinas il 7 gennaio 1999. Cresciuto calcisticamente nelle giovanili del Corinthians, ha debuttato in prima squadra nel 2018 a 19 anni. Gioca tre stagioni con i bianconeri per poi approdare in Italia, dove firma in B con il Monza. Al terzo anno con i brianzoli disputa il suo primo campionato nella massima serie, segnando sei reti. Nel 2019 arriva il suo esordio nella nazionale verdeoro, disputando il mondiale con l'Under 20.